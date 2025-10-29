29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибыль от реализации товаров и услуг в белорусской промышленности выросла на 6,4% в январе-августе 2025 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
«По данным за 8 месяцев прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг в промышленности выросла в сравнении с аналогичным периодом 2024 года на 6,4%, чистая прибыль — на 11,1% и достигла почти Br7,1 млрд, рентабельность продаж в промышленности составила 9%», — рассказал Виктор Каранкевич.
Вице-премьер отметил, что основная задача в сегодняшних условиях — повышение эффективности работы промышленности и обеспечение ее сбалансированного роста. Для этого определены несколько направлений деятельности, по которым организована системная работа.
«Первое — обеспечение роста объемов промышленного производства и выпуск новой востребованной продукции. В реализации 80 проектов по замещению импорта продукции отечественными товарами, интеграционные проекты с Российской Федерацией на общую сумму более 150 млрд российских рублей. С участием китайских партнеров реализуется порядка 60 проектов на общую сумму заявленных инвестиций около $1,6 млрд. Правительством сформирован также перечень критических технологий (товаров), имеющих системное значение для функционирования экономики и решения социально-экономических задач. Большинство разработок перечня уже находятся в стадии реализации», — подчеркнул он.
Второе — создание условий по увеличению поставок промышленной продукции на внутренний рынок. В рамках существующих механизмов поддержки организована работа по обновлению парка техники отечественных предприятий, прежде всего для аграриев. Всего в этом году будет поставлено более 9 тыс. единиц техники на общую сумму Br2,3 млрд. Дополнительно правительством принято решение о поддержке реализации крупногабаритной современной техники, произведенной на территории Беларуси. На эти цели в 2025—2026 годах планируется направить порядка Br200 млн. Продолжается программа кредитования «На родныя тавары». За 9 месяцев Беларусбанком выдано кредитов населению на сумму более Br370 млн для покупки отечественных товаров.
Третье — развитие экспортных поставок. «В совокупности перечисленные системные меры в большей степени позволили снивелировать внешние негативные факторы и обеспечить работу промышленных организаций в штатном режиме», — подчеркнул Виктор Каранкевич.
Вице-премьер проинформировал также о важнейших задачах, стоящих перед легкой промышленностью, деревообработкой, нефтехимией и энергетикой, и принимаемых мерах по их решению. -0-
Фото Сергея Шелега.