Прибыль от реализации товаров и услуг в белорусской промышленности выросла на 6,4%

Второе — создание условий по увеличению поставок промышленной продукции на внутренний рынок. В рамках существующих механизмов поддержки организована работа по обновлению парка техники отечественных предприятий, прежде всего для аграриев. Всего в этом году будет поставлено более 9 тыс. единиц техники на общую сумму Br2,3 млрд. Дополнительно правительством принято решение о поддержке реализации крупногабаритной современной техники, произведенной на территории Беларуси. На эти цели в 2025—2026 годах планируется направить порядка Br200 млн. Продолжается программа кредитования «На родныя тавары». За 9 месяцев Беларусбанком выдано кредитов населению на сумму более Br370 млн для покупки отечественных товаров.