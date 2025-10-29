Ричмонд
ФАС РФ возбудила дело против независимых АЗС в Крыму

Представителей АЗС в Крыму подозревают в создании картеля на российском рынке.

Источник: Комсомольская правда

ФАС возбудила антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых автомобильных заправочных станций (АЗС). Об этом рассказали СМИ в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Дело открыли из-за неожиданного подорожания топлива на полуострове. В начале октября руководитель ФАС Максим Шаскольский обратил внимание на рост цен на бензин в Крыму, Курской области и Краснодарском крае. Он не исключил, что нефтяникам могут сделать новые предупреждения из-за повышения стоимости бензина на заправках.

«Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля», — следует из заявления ведомства.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев пояснил, по каким причинам в конце лета в стране произошел рост биржевых цен на топливо. По его словам, сначала повлияли плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, из-за которых снизились объемы производства, а затем добавился и традиционно высокий сезонный спрос.