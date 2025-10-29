ФАС РФ возбудила дело против независимых АЗС в Крыму

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев пояснил, по каким причинам в конце лета в стране произошел рост биржевых цен на топливо. По его словам, сначала повлияли плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, из-за которых снизились объемы производства, а затем добавился и традиционно высокий сезонный спрос.