Минсельхоз: Польша сохранит эмбарго на ввоз зерна с Украины

29 октября вступило в силу новое торговое соглашение между Евросоюзом и Украиной, которое в Брюсселе назвали «глубоким и всеобъемлющим». Оно предусматривает, в частности, квоты на поставки проблемных украинских аграрных товаров, в том числе зерна в страны ЕС. В результате Киев получит намного меньше преференций, чем ему было выделено в 2022 году.