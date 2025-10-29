Минсельхоз: Польша сохранит эмбарго на ввоз зерна с Украины

Польша не снимает запрет на ввоз украинского зерна и ряда других продуктов, несмотря на вступление в силу нового торгового соглашения Европейского союза с Украиной, сообщил польский Минсельхоз.
«То, что вступает в силу новое соглашение между ЕС и Украиной не означает, что автоматически будет отменен запрет ввоза в Польшу некоторых продуктов», — говорится в коммюнике.
В частности, по-прежнему запрещены для ввоза в Польшу зерно, подсолнечник, отруби и жмых, рассказали в ведомстве.
29 октября вступило в силу новое торговое соглашение между Евросоюзом и Украиной, которое в Брюсселе назвали «глубоким и всеобъемлющим». Оно предусматривает, в частности, квоты на поставки проблемных украинских аграрных товаров, в том числе зерна в страны ЕС. В результате Киев получит намного меньше преференций, чем ему было выделено в 2022 году.
Напомним, в 2022—2023 годах в Польше произошли акции фермеров, протестовавших против поставок в страну дешевой украинской сельхозпродукции. В частности, они блокировали пункты пропуска на границе с Украиной, протестуя против ввоза украинского зерна.