Эксперт объяснил дефицит бензина в России и рост цен

Проблема с поставками бензина на АЗС, особенно с маркой АИ-95, назревала с мая и достигла пика в конце августа. По словам эксперта, это произошло из-за наложения нескольких факторов: незапланированных ремонтов на НПЗ, сезонного пика спроса и структурного перехода автовладельцев на 95-й бензин при неоднородности его выпуска. Хотя правительство ввело экспортные ограничения, как и в предыдущие годы, цены из-за этого не сразу среагировали. Ситуация сейчас улучшается за счет снижения потребления и роста предложения, однако в рознице топливо в среднем подорожало на уровне инфляции.

