Эксперт объяснил рекордный рост цен на бензин в России

Фундаментальной причиной роста цен на топливо стало сокращение на 50% бюджетных выплат нефтяным компаниям по демпферному механизму. Эти выплаты компенсируют компаниям разницу между внутренними и экспортными ценами, но из-за снижения мировых цен на нефть и укрепления рубля размер компенсации резко уменьшился. Аналогичная ситуация уже возникала в 2023 году, когда компании в ответ повышали биржевые цены. Особенно заметно подорожал бензин АИ-95, так как сдерживающее правило об обнулении выплат при росте цен более 10% в месяц распространяется только на АИ-92.