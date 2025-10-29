В Шадринске создадут второй индустриальный парк

В Шадринске уже действует несколько программ по поддержке занятости, в том числе для осужденных, нуждающихся в трудоустройстве и социальной адаптации. В этом году в городе был открыт новый участок исправительного центра для женщин, а также увеличено число обращений за помощью по вопросам устройства на работу и восстановлению документов. Ранее господдержка позволила создать рабочие места в различных отраслях.