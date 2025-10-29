Конгресс: США могут потерять из-за шатдауна до 14 млрд долларов

Американская экономика может потерять от 7 до 14 млрд долларов из-за шатдауна, заявили в Управлении Конгресса США по бюджету.
В ведомстве отметили, что задержка финансирования федеральных органов власти отсрочит федеральные расходы и негативно повлияет на экономику, однако она не полностью, но восстановится после окончания шатдауна.
«Однако от 7 до 14 миллиардов долларов (в ценах 2025 года) (восстановить. — Прим. ред.) не удастся», — заявили в управлении.
Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США в тринадцатый раз за последние несколько недель не смог одобрить законопроект, предложенный Республиканской партией для возобновления финансирования работы федерального правительства.
Нынешний частичный шатдаун в США начался 1 октября в связи с прекращением финансирования. Причиной стали разногласия между республиканцами, представляющими правящую партию, и демократами из оппозиции в Конгрессе по поводу ряда статей бюджета, включая расходы на здравоохранение.