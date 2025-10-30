Производство белорусских пожарных машин откроют в Петербурге в 2026 году

29 октября в Петербурге прошло заседание Совета делового сотрудничества между Северной столицей и Республикой Беларусь. На рабочей встрече подписали девять соглашений о сотрудничестве, а также приняли решение об открытии предприятия по сборке и обслуживанию белорусской пожарной техники в 2026 году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ТАСС.