Производство белорусских пожарных машин откроют в Петербурге в 2026 году

29 октября в Петербурге прошло заседание Совета делового сотрудничества между Северной столицей и Республикой Беларусь. На рабочей встрече подписали девять соглашений о сотрудничестве, а также приняли решение об открытии предприятия по сборке и обслуживанию белорусской пожарной техники в 2026 году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ТАСС.
— Проект находится на стадии детальной проработки. Планируется создание не только производственных мощностей, но и сервисного центра, — рассказал премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин. Также вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков подтвердил, что ведется активная работа по организации производства и сервисного обслуживания пожарной техники в городе. Сроки реализации проекта согласованы с главой Северной столицы Александром Бегловым.
Напомним, универсальную уборочную машину для работы в узких дворах Петербурга привезут из Белоруссии ближе к зиме.