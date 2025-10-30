Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство белорусских пожарных машин откроют в Петербурге в 2026 году

Такое решение приняли на заседание Совета делового сотрудничества между Петербургом и Белоруссии.

Источник: www.gov.spb.ru

29 октября в Петербурге прошло заседание Совета делового сотрудничества между Северной столицей и Республикой Беларусь. На рабочей встрече подписали девять соглашений о сотрудничестве, а также приняли решение об открытии предприятия по сборке и обслуживанию белорусской пожарной техники в 2026 году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ТАСС.

— Проект находится на стадии детальной проработки. Планируется создание не только производственных мощностей, но и сервисного центра, — рассказал премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин. Также вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков подтвердил, что ведется активная работа по организации производства и сервисного обслуживания пожарной техники в городе. Сроки реализации проекта согласованы с главой Северной столицы Александром Бегловым.

Напомним, универсальную уборочную машину для работы в узких дворах Петербурга привезут из Белоруссии ближе к зиме.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше