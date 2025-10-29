Центробанк понизил курс доллара до 79,47 рубля

Центральный Банк России понизил курс доллара на 30 октября на 35 копеек, до 79,4715 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.
При этом официальный курс евро снизился на 69 копеек — с 92,94 до 92,25 рубля, а котировки юаня понизились на 2 копейки, до 11,1707 рубля.
При установлении официальных курсов Центробанк опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.
Ранее член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин рассказал, почему ЦБ решил снизить ключевую ставку.