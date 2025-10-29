Темпы роста цен на аренду жилья в Челябинске оказались самыми высокими в России

Этой осенью медианная арендная ставка на жилье в городах-миллионниках достигла 38 тысяч рублей в месяц, пишет издание со ссылкой на данные исследования сервиса «Яндекс Аренда». Этот показатель превышает значения конца лета на 6,5% и на 11% — результаты третьего квартала. Наивысшие средние ставки зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, где аренда обходится в 92 тысячи и 54 тысячи рублей соответственно. Следом идут Екатеринбург и Нижний Новгород — порядка 40 тысяч рублей в месяц. Наименьший уровень средней стоимости аренды отмечен в Омске, где жилье можно снять примерно за 25 тысяч рублей в месяц.