Экономист Дорофеев: прибавки к пенсии для 70-летних обойдутся в рекордную сумму

В России предложили ввести прогрессивную шкалу доплат к пенсиям тех граждан, которые перешагнули 70-летний юбилей. Такие выплаты обойдутся бюджету примерно в 1,4 трлн рублей.
Депутаты предлагают увеличить на 100% фиксированную выплату гражданам за 70-лет и инвалидам первой группы. Тем, кто старше 80-лет, увеличить выплаты на 200%, а для 90-летних, на 300%.
Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев отметил, что многие с возрастом сталкиваются с проблемами здоровья, растут расходы на лекарства, не обойтись без посторонней оплачиваемой помощи. Добавки позволят покрыть все эти траты. Но, уверен эксперт, не все так однозначно.
— Меры не совсем вписываются в концепцию адресности. Ведь получается, те, кто трудился, работал на вредном производстве или в опасных условиях, получат те же права, что и те, кто страховую пенсию себе попросту не заработал", — рассуждает доцент в беседе с aif.ru.
К тому же, население России постепенно стареет, поэтому меняются требования к стажу и возрасту. А предложенные меры перечеркивают всю эту систему.
— Сказать, что с ней будет через 10, 15 или 20 лет, нельзя. К чему это может привести, когда, например, работающего населения в России будет меньше, чем пенсионеров? — задался он вопросом.
Новые правила могут обойтись бюджету в рекордную сумму — 1,4 трлн рублей.
