Экономист Дорофеев: прибавки к пенсии для 70-летних обойдутся в рекордную сумму

— Меры не совсем вписываются в концепцию адресности. Ведь получается, те, кто трудился, работал на вредном производстве или в опасных условиях, получат те же права, что и те, кто страховую пенсию себе попросту не заработал", — рассуждает доцент в беседе с aif.ru.