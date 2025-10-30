«Газета.Ru» назвала семь изменений, которые ждут водителей с 1 ноября 2025 года

На данный момент неизвестно, удастся ли реализовать данную инициативу к указанному сроку — старт эксперимента по запуску проверки наличия ОСАГО через камеры постоянно переносят. Ожидается, что в ноябре в Москве по камерам начнут сначала штрафовать водителей грузовиков и такси без ОСАГО, поскольку данные этих категорий транспорта есть в столичном Дептрансе.