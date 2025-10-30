Назван неутешительный для россиян факт об условиях по ипотеке

Рыночная ипотека стала менее доступной для россиян.
Рыночная ипотека оказалась почти недоступной для жителей России. Об этом рассказал независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
«Сама по себе рыночная ипотека на сегодняшний недоступна для потенциальных покупателей. Процентная ставка [по ипотеке] в 19% неподъемная. А ежемесячные платежи в разы выше тех же арендных платежей», — разъясняет эксперт в беседе с «Известиями».
В России уровень рыночной ипотеки в 2025 году остается невысоким — минимальное значение, по словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, составляет лишь 18%. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на форуме «100 проектов России. Строительство». Ранее на рыночную ипотеку приходилось 70% сделок.