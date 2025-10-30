Назван неутешительный для россиян факт об условиях по ипотеке

«Сама по себе рыночная ипотека на сегодняшний недоступна для потенциальных покупателей. Процентная ставка [по ипотеке] в 19% неподъемная. А ежемесячные платежи в разы выше тех же арендных платежей», — разъясняет эксперт в беседе с «Известиями».