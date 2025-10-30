Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Построенные на деньги дольщиков четыре новые многоэтажки снесут в Уральске

Четырем много квартирных дома, построенных незаконно, снесут в Уральске. Однако, как выяснилось, строили их на деньги дольщиков. Куда теперь обращаться людям, выяснял «Седьмой канал».

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, в ЗКО только одной стройкомпании разрешено привлекать деньги дольщиков на строительство жилых домов.

Однако, как выяснилось, некоторые застройщики без нужных разрешений на руках собрали у граждан деньги и вложили их в ещё не завершённые объекты.

«Со стороны застройщиков, возможно, имеется незнание законодательных актов, помимо этого на законодательном уровне есть ограничения, то есть должен быть стаж у застройщика, а также на малоэтажные застройки разрешение на привлечение средств дольщиков не выдаётся», — пояснил глава отдела управления ГАСК ЗКО Магжан Муратов.

Что делать людям, уже вложившим деньги в такие дома, непонятно. Среди них есть и те, кто уже продал прежние квартиры и теперь вынужден жить в съёмных. Их долгожданные квадратные метры решением суда подлежат сносу.

«Дольщик в первую очередь должен обратиться с исковым требованием в адрес застройщика об исполнении договорных обязательств либо же о возмещении денежных средств», — добавил Муратов.

Чтобы начать строительство, застройщик обязан соблюсти все установленные требования и иметь экспертное заключение на объект. Если же строительство ведётся без договора и разрешительных документов, оно считается незаконным.

Четыре таких многоквартирных дома, возведённых без нужных бумаг, будут снесены.

А споры между застройщиками и дольщиками, не получившими свои квартиры, теперь будут решаться через суд.