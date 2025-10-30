Построенные на деньги дольщиков четыре новые многоэтажки снесут в Уральске

Как сообщает телеканал, в ЗКО только одной стройкомпании разрешено привлекать деньги дольщиков на строительство жилых домов.
Однако, как выяснилось, некоторые застройщики без нужных разрешений на руках собрали у граждан деньги и вложили их в ещё не завершённые объекты.
«Со стороны застройщиков, возможно, имеется незнание законодательных актов, помимо этого на законодательном уровне есть ограничения, то есть должен быть стаж у застройщика, а также на малоэтажные застройки разрешение на привлечение средств дольщиков не выдаётся», — пояснил глава отдела управления ГАСК ЗКО Магжан Муратов.
Что делать людям, уже вложившим деньги в такие дома, непонятно. Среди них есть и те, кто уже продал прежние квартиры и теперь вынужден жить в съёмных. Их долгожданные квадратные метры решением суда подлежат сносу.
«Дольщик в первую очередь должен обратиться с исковым требованием в адрес застройщика об исполнении договорных обязательств либо же о возмещении денежных средств», — добавил Муратов.
Чтобы начать строительство, застройщик обязан соблюсти все установленные требования и иметь экспертное заключение на объект. Если же строительство ведётся без договора и разрешительных документов, оно считается незаконным.
Четыре таких многоквартирных дома, возведённых без нужных бумаг, будут снесены.
А споры между застройщиками и дольщиками, не получившими свои квартиры, теперь будут решаться через суд.