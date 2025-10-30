Парковочный бунт: застройщики Владивостока выступили против ужесточения нормативов

«Увеличение парковок в два раза убьет городскую среду и разорит приморских застройщиков! Хочу, чтобы в моем городе строили дома для людей, а не для машин!» — такой единый текст использовали в своих отзывах как представители компаний, так и ряд частных лиц.
Опрошенные VL.ru представители девелоперского сообщества пояснили, что выполнение норматива «1 место на квартиру» потребует строительства огромных стилобатов, сопоставимых по площади с самим домом, что сделает финансовую модель многих объектов нецелесообразной. Альтернатива в виде открытых парковок невозможна из-за острой нехватки земельных участков и сложного рельефа Владивостока. В компаниях опасаются, что это сделает невозможной реализацию проектов комфорт- и бизнес-класса.
Особое беспокойство у застройщиков вызывает отсылка в новых Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) к местным нормативам градостроительного проектирования (МНГП), которые могут меняться несколько раз в год. Это, по их мнению, создает правовую неопределённость: проект, разработанный по одним нормативам, может оказаться неактуальным к моменту получения разрешения на строительство. При этом для проектов комплексного развития территорий (КРТ) власти сохранили старые, более мягкие нормативы, что участники рынка называют странным и несправедливым.
Критики нововведений также указывают на их несоответствие общемировым урбанистическим трендам, направленным на ограничение автомобилей во дворах и развитие общественного транспорта. По их мнению, вместо ужесточения требований к новостройкам, власти должны решать проблему дефицита парковок в районах старой застройки, возводя там многоуровневые паркинги.
