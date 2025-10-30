Парковочный бунт: застройщики Владивостока выступили против ужесточения нормативов

Особое беспокойство у застройщиков вызывает отсылка в новых Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) к местным нормативам градостроительного проектирования (МНГП), которые могут меняться несколько раз в год. Это, по их мнению, создает правовую неопределённость: проект, разработанный по одним нормативам, может оказаться неактуальным к моменту получения разрешения на строительство. При этом для проектов комплексного развития территорий (КРТ) власти сохранили старые, более мягкие нормативы, что участники рынка называют странным и несправедливым.