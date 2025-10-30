В Прикамье начались масштабные кадастровые работы

В 2026 году в Пермском крае проведут масштабные кадастровые работы на территории 800 участков общей площадью более 11 тысяч гектаров. Эти работы уже начались в 34 муниципалитетах на 332 участках за счёт краевого бюджета.
Жители могут участвовать в согласительных комиссиях, где рассматриваются уточнённые границы земельных участков. Если собственники не согласны с предложенными границами, они могут подать свои возражения, что помогает урегулировать земельные споры.
— Вся информация о проведении работ, графике и заседаниях комиссий доступна на сайтах местных администраций, Министерства имущества Пермского края и Росреестра. Важно, что все работы проводятся бесплатно для собственников за счёт бюджетных средств, — рассказали в пресс-службе правительства Пермского края.
Как отметила замминистра Ксения Хайруллина, эти работы помогут жителям правильно оформить документы на собственность и зарегистрировать права на своё имущество.