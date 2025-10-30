В Иркутске завершается строительство КНС «Нижний бьеф»

Проект создания новой канализационной линии для разгрузки центральных городских сетей реализует МУП «Водоканал» совместно с администрацией Иркутска и правительством области. Финансирование осуществляется из средств городского, регионального и федерального бюджетов.
Подрядчик уже возвел здание станции, завершил отделку, монтаж инженерных сетей и вспомогательного оборудования. Как сообщает пресс-служба мэрии, на объекте ведутся пусконаладочные работы.
«Это один из самых значимых инфраструктурных проектов последнего десятилетия. Мы планируем завершить все мероприятия и сдать объект в эксплуатацию до конца ноября — раньше запланированного срока. Новая система позволит разгрузить центральные районы города, снизить аварийность на сетях и обеспечить подключение новых микрорайонов», — отметил мэр Руслан Болотов.
В рамках работ предусмотрено строительство КНС «Нижний бьеф» на Верхней Набережной и прокладка напорных трубопроводов от КНС-21 до улицы на Ширямова с последующим самотечным участком по Пискунова до границы ИВВАИУ.
«Новая станция была необходима в связи с активным развитием микрорайонов в Октябрьском округе. Рост нагрузки на канализационную систему и ограниченные возможности существующих насосных станций потребовали изменения схемы канализования объектов», — рассказал директор МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.
«Параллельно ведется восстановление благоустройства. Уже заасфальтирована площадка перед станцией, продолжается приведение в порядок прилегающей территории», — добавил заместитель мэра — председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.