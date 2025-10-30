В Иркутске завершается строительство КНС «Нижний бьеф»

«Это один из самых значимых инфраструктурных проектов последнего десятилетия. Мы планируем завершить все мероприятия и сдать объект в эксплуатацию до конца ноября — раньше запланированного срока. Новая система позволит разгрузить центральные районы города, снизить аварийность на сетях и обеспечить подключение новых микрорайонов», — отметил мэр Руслан Болотов.