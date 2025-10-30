Сколько казахстанцев безвозмездно получили 1,6 млн тенге на бизнес

С 20 октября в Казахстане стартовал приём заявок на получение государственного гранта для реализации своей бизнес‑идеи, который предоставляется на безвозвратной основе. Размер выплаты составляет 400 месячных расчётных показателей, то есть 1 572 800 тенге в 2025 году. Эту сумму можно использовать в качестве стартового капитала для начала своего бизнеса.
Однако гражданам, которые хотят принять участие в конкурсе, стоит поспешить — приём заявок продлится до 3 ноября, то есть осталось всего несколько дней.
Между тем, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, с начала текущего года гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 8 964 гранта для реализации новых бизнес‑идей, из которых 5 539 получили сельские жители. Отметим, что всего с начала года поступило порядка 22,7 тыс. заявлений на получение средств. Однако участники должны пройти конкурс, где их бизнес‑идею оценивает специальная комиссия, поэтому далеко не все казахстанцы получают деньги — всего в 2025 году планируется предоставить 9 234 гранта.
С начала года безвозмездные гранты были выданы на:
приобретение технологического оборудования (3 930);
инвентаря и орудий труда (2 589);
развитие животноводства (2 228);
растениеводства (82);
аренду помещений (135).
Чаще всего гранты получали:
члены многодетных семей (5 822 гранта);
лица с инвалидностью (1 397);
родители, воспитывающие детей с инвалидностью (1 105);
получатели адресной социальной помощи (266);
получатели выплат по потере кормильца (312);
переселенцы с юга на север (87);
кандасы (65).
Как получить грант
Участвовать в конкурсе могут казахстанцы, которые соответствуют следующим требованиям:
имеют статус зарегистрированных безработных или являются индивидуальными предпринимателями (срок регистрации — до трёх лет);
относятся к льготным социальным категориям (лица с инвалидностью, с действующим статусом «кандас» или воспитывающие ребёнка с инвалидностью, межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных или супруг/супруга из многодетных семей, а также получатели пособия по потере кормильца);
имеют сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более трёх лет;
не являются на момент проверки статуса участниками активных мер содействия занятости, кроме участников добровольного переселения (с юга на север).
Деньги можно использовать на:
приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования;
покупку животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады;
оплату аренды помещений.
При этом деньги нельзя будет использовать на:
потребительские цели;
погашение кредитов;
приобретение и строительство жилой недвижимости;
покупку земельных участков;
производство подакцизной продукции.
Чтобы была возможность получить грант, казахстанцы должны представить свой бизнес‑проект на Портале поддержки предпринимательских инициатив. Там его оценит комиссия по следующим критериям:
конкурентоспособность и финансовая жизнеспособность бизнес‑идеи;
проработанность рынков сбыта;
уровень предпринимательских навыков;
возможное создание новых рабочих мест.
Если заявитель пройдёт отбор, то ему нужно будет предоставить реквизиты и подписать соответствующий договор — деньги поступят на указанный счёт.