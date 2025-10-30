Сколько казахстанцев безвозмездно получили 1,6 млн тенге на бизнес

Между тем, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, с начала текущего года гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 8 964 гранта для реализации новых бизнес‑идей, из которых 5 539 получили сельские жители. Отметим, что всего с начала года поступило порядка 22,7 тыс. заявлений на получение средств. Однако участники должны пройти конкурс, где их бизнес‑идею оценивает специальная комиссия, поэтому далеко не все казахстанцы получают деньги — всего в 2025 году планируется предоставить 9 234 гранта.