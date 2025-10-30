Ричмонд
Сколько казахстанцев безвозмездно получили 1,6 млн тенге на бизнес

В Казахстане до 3 ноября будет идти прием заявок на получение грантов для запуска своего дела. Деньги получили уже 8 964 человека. О том, на какие цели выделяли средства, читайте в материале NUR.KZ.

С 20 октября в Казахстане стартовал приём заявок на получение государственного гранта для реализации своей бизнес‑идеи, который предоставляется на безвозвратной основе. Размер выплаты составляет 400 месячных расчётных показателей, то есть 1 572 800 тенге в 2025 году. Эту сумму можно использовать в качестве стартового капитала для начала своего бизнеса.

Однако гражданам, которые хотят принять участие в конкурсе, стоит поспешить — приём заявок продлится до 3 ноября, то есть осталось всего несколько дней.

Между тем, как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, с начала текущего года гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 8 964 гранта для реализации новых бизнес‑идей, из которых 5 539 получили сельские жители. Отметим, что всего с начала года поступило порядка 22,7 тыс. заявлений на получение средств. Однако участники должны пройти конкурс, где их бизнес‑идею оценивает специальная комиссия, поэтому далеко не все казахстанцы получают деньги — всего в 2025 году планируется предоставить 9 234 гранта.

С начала года безвозмездные гранты были выданы на:

  • приобретение технологического оборудования (3 930);

  • инвентаря и орудий труда (2 589);

  • развитие животноводства (2 228);

  • растениеводства (82);

  • аренду помещений (135).

Чаще всего гранты получали:

  • члены многодетных семей (5 822 гранта);

  • лица с инвалидностью (1 397);

  • родители, воспитывающие детей с инвалидностью (1 105);

  • получатели адресной социальной помощи (266);

  • получатели выплат по потере кормильца (312);

  • переселенцы с юга на север (87);

  • кандасы (65).

Как получить грант

Участвовать в конкурсе могут казахстанцы, которые соответствуют следующим требованиям:

  • имеют статус зарегистрированных безработных или являются индивидуальными предпринимателями (срок регистрации — до трёх лет);

  • относятся к льготным социальным категориям (лица с инвалидностью, с действующим статусом «кандас» или воспитывающие ребёнка с инвалидностью, межрегиональные переселенцы, члены малообеспеченных или супруг/супруга из многодетных семей, а также получатели пособия по потере кормильца);

  • имеют сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более трёх лет;

  • не являются на момент проверки статуса участниками активных мер содействия занятости, кроме участников добровольного переселения (с юга на север).

Деньги можно использовать на:

  • приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования;

  • покупку животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады;

  • оплату аренды помещений.

При этом деньги нельзя будет использовать на:

  • потребительские цели;

  • погашение кредитов;

  • приобретение и строительство жилой недвижимости;

  • покупку земельных участков;

  • производство подакцизной продукции.

Чтобы была возможность получить грант, казахстанцы должны представить свой бизнес‑проект на Портале поддержки предпринимательских инициатив. Там его оценит комиссия по следующим критериям:

  • конкурентоспособность и финансовая жизнеспособность бизнес‑идеи;

  • проработанность рынков сбыта;

  • уровень предпринимательских навыков;

  • возможное создание новых рабочих мест.

Если заявитель пройдёт отбор, то ему нужно будет предоставить реквизиты и подписать соответствующий договор — деньги поступят на указанный счёт.