В Омской области стоимость аренды загородного жилья составила 31 тысячу рублей

С мая по сентябрь 2025 года предложение загородных объектов в России увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост наблюдается в сегментах таунхаусов (+29%), домов (+28%), коттеджей (+10%) и дач (+7%). При этом дома составляют 76% от общего объёма предложений на рынке.
Предложение загородных объектов для аренды выросло в 32 из 38 регионов, вошедших в исследование. Липецкая область показала наибольший рост (в 2,1 раза), также заметно увеличилось предложение в Ставропольском крае (+59%), Алтайском крае (+52%), Волгоградской области (+47%). Лидерами по объёму предложения загородных объектов стали Московская область (26%) и Краснодарский край (15%). В Омской области предложение увеличилось на 10%, в частности, в сегменте домов — на 11%. Наибольшую долю в Омской области составляют дома (66%), коттеджи (19%), дачи (13%) и таунхаусы (3%).
По сравнению с маем-сентябрём 2024 года в России в целом интерес к долгосрочной аренде загородного жилья остался на уровне прошлого года, но рост наблюдается в сегментах таунхаусов (+9%), дач (+6%) и домов (+3%). Дома составили 84% от общего объёма спроса.
Среди регионов наибольшее увеличение интереса к долгосрочной аренде загородного жилья было зафиксировано в Алтайском крае (рост в 3,9 раза), Вологодской области (в 2,7 раза), Кемеровской области (в 2,1 раза). В Московской области интерес увеличился на 2%, в Ленинградской — на 8%. В Омской области рост спроса отмечен в сегменте коттеджей (+47%).
Средняя стоимость аренды загородного жилья по итогам сезона составила 97,5 тысячи рублей в месяц. Самыми доступными регионами стали Дагестан (18,4 тысячи рублей), Ивановская область (29,9 тысячи рублей) и Омская область (31,5 тысячи рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Московской области (169 тысяч рублей), Тверской области (145 тысяч рублей), Калининграде (114 тысяч рублей) и Ленинградской области (104 тысячи рублей).