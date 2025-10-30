В Омской области стоимость аренды загородного жилья составила 31 тысячу рублей

Предложение загородных объектов для аренды выросло в 32 из 38 регионов, вошедших в исследование. Липецкая область показала наибольший рост (в 2,1 раза), также заметно увеличилось предложение в Ставропольском крае (+59%), Алтайском крае (+52%), Волгоградской области (+47%). Лидерами по объёму предложения загородных объектов стали Московская область (26%) и Краснодарский край (15%). В Омской области предложение увеличилось на 10%, в частности, в сегменте домов — на 11%. Наибольшую долю в Омской области составляют дома (66%), коттеджи (19%), дачи (13%) и таунхаусы (3%).