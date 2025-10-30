Казахстан занял второе место по уровню средней зарплаты в долларах среди стран ЕАЭС

номинальная средняя зарплата — это усреднённый показатель, который может казаться завышенным, ведь он учитывает как самых высокооплачиваемых работников с окладами выше миллиона тенге, так и низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 100 тыс. тенге в месяц;