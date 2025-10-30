Казахстан занял второе место по уровню средней зарплаты в долларах среди стран ЕАЭС

Когда речь идёт о средней заработной плате, то казахстанцам нужно помнить о том, что этот показатель бывает двух видов:
номинальная средняя зарплата — это усреднённый показатель, который может казаться завышенным, ведь он учитывает как самых высокооплачиваемых работников с окладами выше миллиона тенге, так и низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 100 тыс. тенге в месяц;
медианная зарплата — показывает заработок условного казахстанца, находящегося «в центре» зарплатной сетки (одна половина всех работников получает меньше этой суммы, а другая — больше);
модальная зарплата — оклад, который встречается среди работников чаще всего.
Согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), по уровню именно номинального среднего оклада в январе - июне 2025 года, выраженного в долларах США, Казахстан оказался на втором месте среди ЕАЭС:
Россия — 1 110 долларов;
Казахстан — 849 долларов;
Беларусь — 815 долларов;
Армения — 753 доллара;
Кыргызстан — 481 доллар.
При этом, как сообщает Telegram‑канал «Чёрный лебедь, рак и щука», в столицах этих стран показатель среднего оклада выше, но и тут Астана оказалась на втором месте (1 126 долларов), сильно уступив Москве (1 977 долларов) и обойдя Минск (1 098 долларов).
Однако Казахстан всё же получил лидерство, но в пересчёте средней зарплаты на количество капусты, которую можно купить на эту сумму по местным средним ценам.
«На среднемесячную номинальную заработную плату в Казахстане можно приобрести 2 593 кг капусты — это самый высокий показатель по ЕАЭС. На втором месте — Россия с 1 600 кг капусты, Армения (1 311 кг), Беларусь (1 109 кг). В Кыргызстане минимальный показатель — 878 кг капусты на среднемесячную номинальную заработную плату», — отмечают аналитики.