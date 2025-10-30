Средняя цена бензина в Пермском крае выросла до 64,25 рублей за литр

Дизельное топливо в Прикамье за прошедшую неделю подорожало еще на 34 коп. до 74,08 ₽ «Дизель» у пермяков остается самым дорогим среди всех регионов Приволжского округа. К лидеру вплотную приблизилась Кировская обл. — 73,84 ₽ Средняя цена на дизельное топливо в ПФО составляет 70,90 ₽, России — 73,90 ₽ за литр.