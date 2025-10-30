Средняя цена бензина в Пермском крае выросла до 64,25 рублей за литр

Росстат сообщил об изменении потребительских цен на нефтепродукты в регионах России с 21по 27 октября. На АЗС Пермского края средняя цена за литр бензина выросла еще на 16 коп. и теперь составляет 64,25 ₽
Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 16 коп. до 61,49 ₽, АИ-95 — на 17 коп. до 66,12 ₽, АИ-98 — на 31 коп. до 87,84 ₽ за литр.
Средняя цена литра бензина в регионах ПФО составила 63,64 ₽, России — 65,45 ₽ В Приволжье самый дорогой бензин продают в Саратовской обл. — 66,13 ₽ В ПФО Пермский край по среднему уровню цен занимает седьмое место.
Дизельное топливо в Прикамье за прошедшую неделю подорожало еще на 34 коп. до 74,08 ₽ «Дизель» у пермяков остается самым дорогим среди всех регионов Приволжского округа. К лидеру вплотную приблизилась Кировская обл. — 73,84 ₽ Средняя цена на дизельное топливо в ПФО составляет 70,90 ₽, России — 73,90 ₽ за литр.