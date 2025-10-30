Семена сельхозкультур Узбекистана отправились на хранение в самое безопасное хранилище мира

Этот процесс стал важным этапом в деле сохранения генетического разнообразия сельскохозяйственных культур в Узбекистане, укрепления национального генофонда и обеспечения продовольственной безопасности на международном уровне.
Семена, переданные в хранилище Свалбард, представляют собой бесценное наследие узбекской аграрной культуры — генетические образцы древних сортов и местных экотипов. В коллекции содержится более 20 местных сортов дыни, арбуза, томата, перца, баклажана, моркови, лука и пшеницы. Особенно важно присутствие в коллекции местного сорта пшеницы «Кайроктош».
Что это даст Узбекистану?
Передача семян в Свалбард обеспечит Узбекистану долгосрочную и надёжную страховку: даже если в стране произойдёт природная катастрофа, военный конфликт, технический сбой или другие непредвиденные события, уникальные местные сорта не будут утрачены безвозвратно. Благодаря этому шагу генетическое богатство Узбекистана будет защищено для будущих поколений и может быть восстановлено при необходимости.
Кроме того, участие в мировом проекте даст возможность узбекским учёным и селекционерам обмениваться опытом с зарубежными коллегами, укреплять международные связи, получать доступ к новейшим исследованиям и передовым технологиям в области сохранения и возрождения аграрных культур.
Всемирное семенное хранилище Свалбард расположено в Арктике, где поддерживается постоянная температура −18°C. На сегодняшний день здесь хранится более 1,3 миллиона образцов семян, что делает этот объект крупнейшим мировым генофондом. Хранилище обеспечивает долгосрочное резервное хранение семян, поступающих из генетических банков со всего мира.
Такая система снижает риск исчезновения видов растений в результате природных катастроф, войн, финансовых кризисов или технических сбоев и гарантирует стабильное продовольственное обеспечение для всего человечества.
Всемирное хранилище принимает семена от вкладчиков, которые остаются владельцами этих семян и контролируют доступ к ним. Система так называемого «черного ящика» подразумевает, что вкладчик является единственным, кто может забрать семена и вскрыть ящики.
Таким образом, участие Узбекистана в программе Свалбард — это стратегический шаг для сохранения аграрного наследия страны, повышения устойчивости сельского хозяйства и укрепления позиций страны на международной арене в вопросах продовольственной безопасности.