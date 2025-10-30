Семена сельхозкультур Узбекистана отправились на хранение в самое безопасное хранилище мира

Передача семян в Свалбард обеспечит Узбекистану долгосрочную и надёжную страховку: даже если в стране произойдёт природная катастрофа, военный конфликт, технический сбой или другие непредвиденные события, уникальные местные сорта не будут утрачены безвозвратно. Благодаря этому шагу генетическое богатство Узбекистана будет защищено для будущих поколений и может быть восстановлено при необходимости.