В Иркутской области снизилось производство молока, однако процент надоя от одной коровы превышает показатели прошлого года и составляет 5680 килограммов. По последним данным Иркутскстата, меньше стало и яиц. Хотя, если сравнить ситуацию с прошлым годом, то объем производства скота и птицы увеличился на 6,8%.