В Иркутской области снизилось производство молока

Процент надоя от одной коровы составляет 5680 килограммов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области снизилось производство молока, однако процент надоя от одной коровы превышает показатели прошлого года и составляет 5680 килограммов. По последним данным Иркутскстата, меньше стало и яиц. Хотя, если сравнить ситуацию с прошлым годом, то объем производства скота и птицы увеличился на 6,8%.

— Значительная часть продукции животноводства в регионе приходится на личные подсобные хозяйства. Именно они обеспечивают 60% областного производства молока и 70% поголовья овец и коз, — пояснили в пресс-службе Иркутскстата.

По состоянию на конец сентября, общее поголовье рогатого скота составляло 301,6 тысячи голов, свиней — 174,0 тысяч, а овец и коз — 88 тысяч. За девять месяцев 2025 года было получено 87,2 тысячи тонн скота и птицы в живом весе, 348,4 тысячи тонн молока и 746,4 миллиона яиц.