В Енисейске засудили вейпшоп за торговлю около спортивной школы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейске один из местных магазинов продает табачную продукцию рядом со спортивной школой. Такая информация поступила в Роспотребнадзор.

Источник: НИА Красноярск

Управление провело проверку и выяснило, что в 86,5 метрах от МБУ «Спортивная школа» работает магазин «BOB MARLEY VAPE SHOP».

По закону продавать табачные изделия и никотиносодержащую продукцию ближе, чем в 100 метрах от образовательных учреждений запрещено.

Ведомство подало иск в суд, и действия предпринимателя Николаева В. А. признали незаконными — ему предписали прекратить продажу табачной продукции в этом магазине.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные проверки проводятся регулярно. Жителей просят сообщать о случаях торговли табаком рядом со школами и детсадами — по всем обращениям будут приняты меры.