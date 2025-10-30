Тысячу домов Хабаровска подключат к обновлённым электросетям до конца года

Как сообщил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин, в Южном микрорайоне также выявлены проблемы с подачей электроэнергии. Причиной стали повреждения кабелей при сторонних работах и технические неисправности. Власти совместно с Ростехнадзором проведут проверку и продолжат системное обновление линий, чтобы исключить подобные случаи в будущем.