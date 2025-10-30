Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячу домов Хабаровска подключат к обновлённым электросетям до конца года

Новая система позволит оперативно отключать аварийные участки без перебоев во всём районе и создаст резервные каналы питания для центральной части города.

Источник: Reuters

В Хабаровске завершается масштабная модернизация электросетей, которая обеспечит бесперебойное электроснабжение около тысячи жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы ведутся в Железнодорожном районе, где уже установлены четыре распределительных пункта и проложено семь километров линий электропередачи. Первая очередь проекта будет введена в эксплуатацию 10 ноября, полное завершение намечено на 1 декабря.

«Новая система позволит оперативно отключать аварийные участки без перебоев во всём районе и создаст резервные каналы питания для центральной части города», — отметил мэр Сергей Кравчук.

Глава города подчеркнул, что модернизация электросетей — одно из ключевых направлений в улучшении городской инфраструктуры. Новый проект реализует АО «Хабаровская горэлектросеть» в рамках программы по повышению надёжности электроснабжения.

Следующим шагом станет улучшение сетей в северном микрорайоне, где готовится проект на сумму около 500 миллионов рублей. Работы планируется начать уже в следующем году после прохождения государственной экспертизы.

Как сообщил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Денис Елькин, в Южном микрорайоне также выявлены проблемы с подачей электроэнергии. Причиной стали повреждения кабелей при сторонних работах и технические неисправности. Власти совместно с Ростехнадзором проведут проверку и продолжат системное обновление линий, чтобы исключить подобные случаи в будущем.