Зеленогорск готовится к реализации проекта «Люди и города» в 2026 году

Как сообщили в администрации города, Электрохимический завод планирует выделить средства на значимые проекты благоустройства по инициативе президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой.
На выездном совещании специалисты обсудили два приоритетных направления. Первый проект предусматривает комплексное благоустройство территории в районе магазина «Лето» и общественного центра на Набережной, 60 — с обновлением пешеходной и транспортной инфраструктуры. В администрации отмечают, что эта зона давно нуждается в модернизации. В следующем году рядом планируется обустроить Аллею памяти ветеранов боевых действий и дополнительные парковочные карманы.
В качестве альтернативы рассматривается создание детского городка в городском сквере у фонтана. Проектная документация по этому объекту уже разработана в рамках участия в федеральном конкурсе благоустройства.
Какие из инициатив будут поддержаны, решат жители Зеленогорска. Дату и формат опроса планируют объявить дополнительно, уточнил глава города Вадим Терентьев.