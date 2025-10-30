Зеленогорск готовится к реализации проекта «Люди и города» в 2026 году

На выездном совещании специалисты обсудили два приоритетных направления. Первый проект предусматривает комплексное благоустройство территории в районе магазина «Лето» и общественного центра на Набережной, 60 — с обновлением пешеходной и транспортной инфраструктуры. В администрации отмечают, что эта зона давно нуждается в модернизации. В следующем году рядом планируется обустроить Аллею памяти ветеранов боевых действий и дополнительные парковочные карманы.