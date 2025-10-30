От «суперпанелек» до мини-городов: челябинский застройщик делится планами

— Потому что сейчас мы, наконец, приблизились в цене квадратного метра к другим регионам и крупным городам. Мы очень долго держали самую низкую по стране среди городов-миллионников — цену «квадрата» и на «первичке», и на «вторичке». Казалось бы, здорово, но если у тебя самая низкая продажная цена, то и себестоимость ты будешь вынужденно держать минимальную. И, соответственно, ты строишь одну «панель», серую, в рамочку. Как в 70-е годы, в 60-е, в 80-е, так и в 2020 году у нас везде властвует панель.