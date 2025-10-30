Ричмонд
Тарифы на электроэнергию в Иркутской области вырастут в 2026 году

С 1 ноября 2026 года в Иркутской области вырастет тариф на передачу электроэнергии.

Источник: Reuters

С 1 ноября 2026 года в Иркутской области вырастет тариф на передачу электроэнергии. Максимальная цена повысится с 1,77 до 1,97 рубля за кВт/ч. Для большинства регионов России рост составит около 11%. Согласно проекту приказа Федеральной антимонопольной службы.

Особенно сильно подорожает электроэнергия для жителей Иркутской области. С 1 ноября 2026 года тариф для населения увеличится с 0,39 до 0,54 рубля за кВт/ч. Это рост на 38,5% — один из самых высоких показателей по стране.

В Федеральной антимонопольной службе объясняют, что повышение тарифов необходимо для модернизации и ремонта электросетей. Самые высокие тарифы в 2026 году будут в Ненецком округе — 8,9 рубля за кВт/ч, а самые низкие — в ДНР и на Чукотке.