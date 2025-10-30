В ЕГРН будут вносить данные о бывших жильцах кооперативных квартир

С осени 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости начнут вносить сведения о людях с правом проживания в кооперативных квартирах в прошлом. Об этом 30 октября сообщила юрист Србуи Манджиева.
С 1 сентября в реестр попадут данные об отказниках от приватизации и членах семьи владельца кооператива, включая бывших, на дату последнего взноса в жилищный или жилищно-строительный кооператив.
Теперь сделки с таким жильем потребуют согласия от этих людей у нотариуса. Они не владеют квартирой, но могут остановить продажу. Манджиева считает, что закон охраняет права старых жильцов, хотя его применение требует правок. Это изменение давно ждали, оно предотвращает ущерб при продаже или залоге имущества. Новшество облегчит контроль за сделками, покупателям и банкам проще будет найти скрытых жильцов.
Раньше предлагали проверять на Госуслугах операции с недвижимостью по кадастровому номеру и доле детей, чтобы следить за маткапиталом. Обращение направили в Минтруд 19 октября депутаты от Единой России и омбудсмен по правам ребенка в Москве.
Читайте также: В жилье коррупционеров в РФ неожиданно предложили заселять участников СВО.