Стало известно, что ФРС США второй раз подряд понизила базовую ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 октября опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов.

Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 октября опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она в диапазоне 3,75−4% годовых. Об этом сообщается на сайте ФРС.

Регулятор сообщает, что экономика страны растет в умеренном темпе. В этом году добавилось меньше рабочих мест, безработица упала, но осталась низкой до августа. Новые данные подтверждают эти тенденции. Инфляция поднялась с начала года и держится чуть выше цели.

Напомним, что в сентябре 2025 года ФРС уже снижала ставку до 4−4,25%.

В июне текущего года президент Дональд Трамп просил руководство регулятора уменьшить ключевую ставку. Он сказал, что если бы в системе был человек из его команды, то это сделали бы без проблем.

Эксперт: пространство для снижения ключевой ставки сохраняется.

