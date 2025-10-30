Пермская судоверфь построила новый причал для Добрянки

Глава региона Дмитрий Махонин в своем тг-канале отметил, что в 2026 году новый модульный причал установят в Добрянке на набережной Камы после подготовки площадки. Причальная конструкция является универсальной. К ней могут швартоваться швартоваться прогулочные и круизные суда. Длина причала составляет 53,2 метра, ширина — 7,4 метра.