Пермская судоверфь построила новый причал для Добрянки

Корабелы спустили на воду шестой причал для пристаней Прикамья.

Источник: Комсомольская правда

Пермская судоверфь построила шестой причал для пристаней в Прикамье. Он прошел швартовные испытания. Теперь его ждет обязательный классификационный учет и передача заказчику в эксплуатацию.

Глава региона Дмитрий Махонин в своем тг-канале отметил, что в 2026 году новый модульный причал установят в Добрянке на набережной Камы после подготовки площадки. Причальная конструкция является универсальной. К ней могут швартоваться швартоваться прогулочные и круизные суда. Длина причала составляет 53,2 метра, ширина — 7,4 метра.

Точно такие же причалы в навигацию 2025 года работали в Соликамске и музее-заповеднике «Хохловка». Еще три ранее установили в Краснокамске, Закамске и Речном вокзале Перми.

В Соликамске пришвартовался круизный теплоход впервые за 30 лет. Первых туристов в Верхнекамье доставил теплоход «Борис Полевой».