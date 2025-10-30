Пермская судоверфь построила новый причал для Добрянки

Пермская судоверфь построила шестой причал для пристаней в Прикамье. Он прошел швартовные испытания. Теперь его ждет обязательный классификационный учет и передача заказчику в эксплуатацию.
Глава региона Дмитрий Махонин в своем тг-канале отметил, что в 2026 году новый модульный причал установят в Добрянке на набережной Камы после подготовки площадки. Причальная конструкция является универсальной. К ней могут швартоваться швартоваться прогулочные и круизные суда. Длина причала составляет 53,2 метра, ширина — 7,4 метра.
Точно такие же причалы в навигацию 2025 года работали в Соликамске и музее-заповеднике «Хохловка». Еще три ранее установили в Краснокамске, Закамске и Речном вокзале Перми.
В Соликамске пришвартовался круизный теплоход впервые за 30 лет. Первых туристов в Верхнекамье доставил теплоход «Борис Полевой».