Депутаты одобрили концепцию бюджета Хабаровского края на 2026 год

На внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края обсудили состояние и перспективы социально-экономического развития региона, а также проект закона о краевом бюджете на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов в первом чтении, представленный министерством финансов, сообщает пресс-служба краевого парламента.
«Министр экономического развития края Николай Дубинин рассказал, что экономика Хабаровского края, как и России в целом, развивается, несмотря на все вызовы. В этом году ожидается рост экономики на 2,5%, который обеспечивается базовыми отраслями: рост промышленного производства обеспечен положительными результатами в обрабатывающей промышленности и горнодобывающем комплексе», — говорится в сообщении.
По его словам, суммарный рост экономики с 2025 по 2028 год составит 11,2%, а к 2028 году объем ВРП превысит 1,9 трлн рублей. Основу прироста обеспечат промышленность (64,2%), торговля (около 19%) и транспортный комплекс (10,4%).
Дубинин также подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание повышению благосостояния жителей: номинальная зарплата работников организаций продолжит расти в ключевых отраслях — горнодобыче, промышленности, транспорте, дорожном хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Зарплаты бюджетников будут индексироваться, а минимальная оплата труда в крае уже превышает прожиточный минимум для трудоспособного населения.
В ходе обсуждения депутаты рекомендовали усилить внимание к реконструкции электросетей в отдаленных районах с дополнительным финансированием, а также обеспечить контроль за благоустройством общественных пространств муниципалитетами. В частности, был упомянут ремонт Амурского и Уссурийского бульваров в Хабаровске, на который выделят около 2 млрд рублей из федерального бюджета.
Министр финансов Валентин Костюшин представил проект бюджета в первом чтении, подготовленный на основе базового прогноза социально-экономического развития в соответствии с бюджетным процессом. Концепция документа обсуждается сейчас, а ко второму чтению учтут федеральные поступления и уточнят показатели. По предварительным данным, доходы на 2026 год составят 191,1 млрд рублей при расходах 208,2 млрд; на 2027 год — доходы 200 млрд, расходы 206 млрд; на 2028 год — доходы 205 млрд, расходы 211 млрд. Приоритеты — зарплаты, социальные обязательства и нацпроекты: на соцвыплаты предусмотрено 37,5 млрд рублей, на социальные отрасли — 121,7 млрд, на экономику — 23,2 млрд, на ЖКХ и энергетику — 19,3 млрд, фонд оплаты труда — 69,1 млрд.
Председатель Думы Николай Шевцов, комментируя итоги, отметил, что законопроект в первую очередь ориентирован на выполнение соцобязательств перед жителями, поддержку бизнеса и промышленности. По его словам, бюджет спроектирован с учетом общероссийского прогноза, нововведений вроде повышения акцизов, санкций и налоговых изменений; дефицит остается в допустимых пределах, а источники его покрытия определены.
Депутаты поддержали законопроект, который получил положительную оценку Контрольно-счетной палаты.