Депутаты одобрили концепцию бюджета Хабаровского края на 2026 год

Министр финансов Валентин Костюшин представил проект бюджета в первом чтении, подготовленный на основе базового прогноза социально-экономического развития в соответствии с бюджетным процессом. Концепция документа обсуждается сейчас, а ко второму чтению учтут федеральные поступления и уточнят показатели. По предварительным данным, доходы на 2026 год составят 191,1 млрд рублей при расходах 208,2 млрд; на 2027 год — доходы 200 млрд, расходы 206 млрд; на 2028 год — доходы 205 млрд, расходы 211 млрд. Приоритеты — зарплаты, социальные обязательства и нацпроекты: на соцвыплаты предусмотрено 37,5 млрд рублей, на социальные отрасли — 121,7 млрд, на экономику — 23,2 млрд, на ЖКХ и энергетику — 19,3 млрд, фонд оплаты труда — 69,1 млрд.