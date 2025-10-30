«Т Плюс» потратит почти 120 млн рублей на теплоснабжение Губахи

Напомним, что ранее «Т Плюс» уже оказывала услуги теплоснабжения в Губахе до 2017 года, когда продала Губахинскую энергетическую компанию бизнесмену Алексею Колеснику. Новый владелец демонтировал старую Кизеловскую ГРЭС-3, которая отапливала Губаху, и заменил ее на десять блочно-модульных котельных. В дальнейшем он продал бизнес, который при новых собственниках оказался в банкротстве. Банкротство могло быть связано с экономически неоправданным тарифом.