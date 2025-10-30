В ЯНАО показали поликлинику с травмпунктом, которую строит «Газпром»: что в ней будет. Фото

Как пояснили представители департамента, внутри здания уже формируют кабинеты, отделы и зоны для работы медперсонала. «Поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену, объединит терапевтическую, хирургическую, онкологическую службы, травмпункт, инфекционное и дерматологическое отделения. Пространство спроектировано с учетом комфорта пациентов и современных стандартов медицины», — уточнили в пресс-службе ведомства.