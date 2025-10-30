Аналитики рассказали, какие шины выбирают екатеринбуржцы

В целом, согласно статистике онлайн-платформы, в сентябре продажи новых зимних нешипованных шин в Екатеринбурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10%, а продажи шипованных моделей с прошлого года почти не изменились. При этом большинство предпочитает все же шипованные шины — на них приходится 37% продаж от всех шин на классифайде, в то время как на нешипованные — 24%.