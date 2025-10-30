В Пермском крае резко подскочили цены на бензин

«Бензин марки АИ-92 подорожал на 16 копеек и теперь стоит 61 рубль 49 копеек за литр. Цена на АИ-95 увеличилась на 17 копеек, достигнув 66 рублей 12 копеек за литр. Наибольший рост среди бензинов отмечен у марки АИ-98 — стоимость возросла на 31 копейку и составила 87 рублей 84 копейки за литр. Существеннее всего на этой неделе подорожало дизельное топливо. Его цена увеличилась на 34 копейки и составила 74 рубля 8 копеек за литр», — сказано на официальном сайте Росстата.