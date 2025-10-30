«ЕвроХим» не снизит объемы добычи из-за приостановки работы одного из промучастков

Ранее Ростехнадзор установил, что на участке, где осуществляется отбойка горной массы, используется тип крепления кровли, не обеспечивающий устойчивость горных выработок. В связи с этим, на всем пути обследования были выявлены обрушения, вывалы горных пород и трещины, разрушающие целики. Суд признал предприятие виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и постановил на 30 суток приостановить ведение горных работ проблемном участке.