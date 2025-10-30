Эксперты назвали сроки возможного снятия запрета на лов байкальского омуля

IrkutskMedia, 30 октября. Сегодня в пресс-центре газеты «Областная» в Иркутске состоялся круглый стол на тему: «Надзор за нерестом байкальского омуля: перспективы популяции». Эксперты обсудили перспективы восстановления популяции байкальского омуля и возможные сроки снятия запрета на его промышленный лов. По прогнозам специалистов, при сохранении нынешних темпов восстановления ограничения могут быть сняты к концу десятилетия, но не ранее 2029−2030 годов.