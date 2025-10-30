Эксперты назвали сроки возможного снятия запрета на лов байкальского омуля

IrkutskMedia, 30 октября. Сегодня в пресс-центре газеты «Областная» в Иркутске состоялся круглый стол на тему: «Надзор за нерестом байкальского омуля: перспективы популяции». Эксперты обсудили перспективы восстановления популяции байкальского омуля и возможные сроки снятия запрета на его промышленный лов. По прогнозам специалистов, при сохранении нынешних темпов восстановления ограничения могут быть сняты к концу десятилетия, но не ранее 2029−2030 годов.
Как отметил руководитель Байкальского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» Сергей Кушнарев, после введения запрета на промышленный лов в 2017 году численность омуля начала расти.
«С 2019—2020 года нами фиксируется плавное, постепенное увеличение избыточности и биомассы. В 2025 году предварительно ожидается улов около 11 тысячи тонн, тогда как в период снижения численности он падал до 3,4 тысячи тонн», — сообщил Сергей Кушнарев.
По словам научного сотрудника лаборатории междисциплинарных эколого-экономических исследований и технологий Лимнологического института СО РАН Павла Анушко, для полного восстановления популяции требуется пройти два поколения рыбы, что занимает примерно 8−10 лет.
«Сейчас поколения (молоди байкальского омуля — прим.ред) с 2020 по 2023 годы были достаточно благополучными, и как раз через 8−10 лет они вырастут и дадут биомассу», — отметил учёный.
Однако эксперты предупреждают, что процесс восстановления остаётся уязвимым: в ряде рек численность рыбы по-прежнему низкая, сохраняется влияние большого баклана и риски браконьерства, хотя его масштабы снизились благодаря усилению контроля.
Сергей Кушнарев уточнил, что «ограниченные открытия полностью возможны при условии достижения буферных ориентиров, к которым неуклонно пока приближаемся», и решение о возобновлении промышленного лова будет приниматься поэтапно в зависимости от состояния популяции в разных частях Байкала.
Параллельно обсуждаются законодательные меры, направленные на сокращение незаконного оборота омуля. Сейчас коренные малочисленные народы Севера (КМНС) ежегодно получают квоты порядка 55 тысяч тонн на вылов рыбы с ветеринарными документами, что нередко используется для прикрытия браконьерского промысла.
Предлагается разрешить общинам КМНС добывать омуль исключительно для личного потребления, исключив его коммерческую реализацию. Это позволит закрыть «серую зону» рынка и снизить экономическую мотивацию к незаконному вылову.
Реализация этих изменений, по мнению экспертов, станет важным шагом для сохранения уникальной экосистемы Байкала и возвращения устойчивых запасов омуля без угрозы повторного истощения.
Ранее четырех браконьеров с незаконно добытым омулем установили на Байкале. Злоумышленники нелегально выловили более 80 хвостов рыбы на сумму более 625 тысяч рублей.