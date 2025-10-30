Челябинские квартиры на «вторичке» дорожают быстрее новостроек

В Челябинске в октябре 2025 года квартиры на первичном рынке выросли в цене на 1,1%, а на вторичке — на 2,7%. Жилье в новостройках подорожало в среднем до 5 920 000 рублей за объект, а на «вторичке» — до 8 739 000 рублей за квартиру, сообщается на сайте о недвижимости.