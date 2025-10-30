Яйца и сахар подорожали в Волгоградской области

Заметное снижение стоимости зафиксировано на мясную гастрономию. Так, вареная колбаса стала дешевле почти на 2.5%, ее средняя цена составила 447 рублей за килограмм. Сосиски подешевели на 2.5% до 464 рублей. Из молочных продуктов доступнее стала сметана, ее цена уменьшилась почти на один процент до 336 рублей. Также снизились цены на муку, картофель и морковь.