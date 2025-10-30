Яйца и сахар подорожали в Волгоградской области

В магазинах Волгограда и области за прошедшую неделю изменилась стоимость ряда базовых продуктов питания. Данные об этом предоставил территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. Статистика показывает разнонаправленную динамику цен. Некоторые товары стали доступнее для покупателей, в то время как другие подорожали.
Заметное снижение стоимости зафиксировано на мясную гастрономию. Так, вареная колбаса стала дешевле почти на 2.5%, ее средняя цена составила 447 рублей за килограмм. Сосиски подешевели на 2.5% до 464 рублей. Из молочных продуктов доступнее стала сметана, ее цена уменьшилась почти на один процент до 336 рублей. Также снизились цены на муку, картофель и морковь.
Одновременно с этим отмечен рост цен на другие важные товары. Десяток куриных яиц подорожал на 2.49% и теперь стоит в среднем 75 рублей. Увеличилась стоимость сахара и соли. Ультрапастеризованное молоко выросло в цене на 1.61% до 98.5 рубля. Из фруктов подорожали яблоки, их средняя цена достигла 113 рублей за килограмм.