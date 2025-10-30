Altrata: Россия догнала Британию по числу миллиардеров

Тройка лидеров — США, Китай и Германия — осталась неизменной. В США и Китае количество миллиардеров увеличилось с 1 050 до 1 135 и с 304 до 321 соответственно. В то же время в Германии их число снизилось на 14 — со 184 до 170. В топ-15 также входят Индия, Швейцария, Гонконг (отдельно от Китая), Франция, Италия, Саудовская Аравия, Канада, Сингапур, Бразилия и ОАЭ.