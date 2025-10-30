Altrata: Россия догнала Британию по числу миллиардеров

За последний год количество долларовых миллиардеров в России и Великобритании выросло до 128, согласно данным доклада компании Altrata, опубликованного 29 октября.
С начала 2024 года в России появилось шесть новых миллиардеров, но их совокупное состояние уменьшилось с $469 млрд до $457 млрд. Россия и Великобритания занимают третье и четвёртое места в мировом рейтинге миллиардеров по версии Altrata.
Тройка лидеров — США, Китай и Германия — осталась неизменной. В США и Китае количество миллиардеров увеличилось с 1 050 до 1 135 и с 304 до 321 соответственно. В то же время в Германии их число снизилось на 14 — со 184 до 170. В топ-15 также входят Индия, Швейцария, Гонконг (отдельно от Китая), Франция, Италия, Саудовская Аравия, Канада, Сингапур, Бразилия и ОАЭ.
Исследование основывается на базе данных Wealth-X Altrata, которая оценивает активы миллиардеров. Национальная принадлежность определяется по юридическому адресу основного актива.
Ранее сообщалось, что состояние португальского футболиста Криштиану Роналду достигло 1,4 млрд долларов.