Число кредитов на автомобили в России обрушилось вдвое

«Падение выдачи автокредитов в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Всего банки предоставили гражданам автокредиты на сумму 1,034 трлн рублей против 1,8 трлн рублей год назад. Это связано с введением макропруденциальных лимитов в части автокредитов, которые запрашивают россияне с большими налогами.