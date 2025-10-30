Ричмонд
В челябинском городе построят новый ЖК бизнес-класса. Фото

В Южноуральске Челябинской области построят новый кирпичный 5-этажный жилой комплекс бизнес-класса. Общая жилая площадь комплекса — 2 313 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.

Общая жилая площадь комплекса — 2 313 квадратных метров.

«Строительство жилого комплекса в Южноуральске Челябинской области на улице строителей, дом 14. Ввести в эксплуатацию новый ЖК планируется в третьем квартале 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как отмечается на сайте, средняя площадь квартир в комплексе — 47,2 квадратных метров. В доме будут двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также нежилые помещения. На придомовой территории — 34 парковочных места. Строит жилой комплекс — ООО СЗ «Архитектурная практика».

5-этажный ЖК появится на улице Строителей в Южноуральске.