В челябинском городе построят новый ЖК бизнес-класса. Фото

Как отмечается на сайте, средняя площадь квартир в комплексе — 47,2 квадратных метров. В доме будут двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, а также нежилые помещения. На придомовой территории — 34 парковочных места. Строит жилой комплекс — ООО СЗ «Архитектурная практика».