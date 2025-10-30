В Волгограде снова подскочили цены на бензин и дизельное топливо

В Волгоградской области зафиксирован очередной рост розничных цен на автомобильное топливо. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга, опубликованные Волгоградстатом. По состоянию на конец октября средняя стоимость топлива на автозаправочных станциях региона увеличилась примерно на 0,25 процента.
Наиболее востребованный бензин марки АИ-92 подорожал на 15 копеек. Теперь его средняя цена составляет 60,95 рубля за литр. Стоимость бензина АИ-95 выросла на 16 копеек. Его новая цена на АЗС достигла 67,39 рубля.
Высокооктановый бензин АИ-98 также прибавил в цене 13 копеек. Его стоимость установилась на отметке 86,96 рубля. Дизельное топливо показало самый заметный рост. Цена за литр солярки увеличилась на 20 копеек и составила 70,62 рубля. Статистическое ведомство продолжает наблюдение за изменением цен на топливном рынке региона.