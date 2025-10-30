Из Свердловской области в Сирию отправили 30,9 тыс. куриных яиц

Яйца сначала отправят на автомобиле в аэропорт Москвы, откуда их авиарейсом доставят в Турцию, а затем в Сирию. Получатель будет использовать яйца для инкубации и дальнейшего выращивания птицы.
Инспекторы Россельхознадзора провели ветеринарно-санитарный осмотр и проверили все сопроводительные документы. Ветеринарный сертификат формы 5с был переоформлен. Яйца получены из хозяйства, свободного от заразных болезней птиц.
