Аэропорт Большое Савино переходит на зимнее расписание

В Москву планируется 6−7 рейсов в сутки. Осуществлять перелеты будут три авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», «Победа». В Санкт-Петербург будут летать две авиакомпании: «Победа» и «Россия», в Сочи — три: «Победа», «Россия» и «Икар». В направлении Минеральных Вод полеты будет осуществлять авиакомпания «Азимут».