В Волгограде инженерам-механикам готовы платить до 400 тысяч

В Волгоградской области работодатели все чаще ищут инженеров-механиков с цифровыми компетенциями и готовы платить им до 400 000 рублей. По данным платформы hh.ru, в Волгоградской области конкуренция составляет от 8,7 до 15,9 резюме на одну вакансию.
Среди востребованных навыков лидируют техническое обслуживание, ремонтные работы, монтаж оборудования и работа с ПК. За последние четыре года значительно вырос спрос на умение проводить пуско-наладочные работы, диагностику оборудования и выявление неисправностей.
Медианная зарплата для инженеров-механиков в ЮФО за первые девять месяцев 2025 года — 80 500 рублей, хотя соискатели рассчитывают на 117 200 рублей. Наиболее высокооплачиваемые вакансии — в Ростове-на-Дону (до 400 000 рублей), Краснодаре (от 260 000), Астрахани (от 230 000), Волгограде (от 180 000).
Самые высокие предлагаемые зарплаты — в Ростовской области (84 900 рублей), Астраханской области, Краснодарском крае и Адыгее (по 80 000 рублей), в Волгоградской области — 76 500 рублей. Меньше всего платят в Калмыкии — около 40 000 рублей.
Эксперты отмечают, что современный инженер-механик должен не только разбираться в технике, но и уметь работать с цифровыми системами, документацией и в команде. Успешные специалисты — это те, кто адаптируется к цифровизации и готов к работе в сложных условиях.
