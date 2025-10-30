Газ не для нас? Волгоградцев отключают от голубого топлива целыми улицами

С начала осени по Волгограду прокатилась волна отключений от газоснабжения многоквартирных домов. Жалобы от жильцов сыпались в администрации, прокуратуру, СМИ… Без голубого топлива оставались целые улицы, причём в некоторых случаях жильцы в этом были совершенно не виноваты.
«Пришлось купить электроплиты».
Как выяснилось, основной причиной веерных отключений стали трагедии с человеческими жертвами, происходящие по стране из-за несоблюдения норм газовой безопасности. Отсюда были усилены надзорные проверки. Объектами пристального внимания стали дымовые и вентиляционные каналы в многоэтажках и частных домах. В итоге на улице 40 лет ВЛКСМ в начале сентября без ресурса остались дома № 12, 18, 20, 22 и 24, а в поселке ГЭС — дома № 12, 13 и 15 по ул. Академика Бардина.
Для многих волгоградцев ситуация усугублялась тем, что в старых жилых строениях для нагрева воды использовались газовые колонки, то есть люди оставались и без горячей воды, и без возможности приготовить еду. «Мы были вынуждены срочно приобрести электроплиты, хотя готовить таким образом выходит весьма дорого», — рассказали жильцы.
В доме № 20 по ул. Рионской в начале сентября также было приостановлено газоснабжение. Причиной, как сказано в результатах прокурорской проверки, были нарушения, которые УК «Комфортный дом» выявила в пяти квартирах в ходе проверки газовой безопасности. Данные УК передала в «Газпром газораспределение Волгоград». В итоге жители остались без газа.
«При обходе техник-газовик проверял дымоходы, — рассказала жительница дома Людмила Николаевна. — Акты нам не дал, но сказал, что претензий нет. После чего… газ отключили. Добиться ни от кого ничего не можем. Газовики ссылаются на директора управляющей компании…».
Как выяснилось, УК действительно нашла нарушения, но устранить их оперативно не удалось, так как в одной из квартир собственник попросту не проживал. И пока жильца искали, во всех квартирах по одному стояку с его жильём семьи сидели без газа.
В такой же ситуации оказались и жители двухэтажки № 105 в пер. Крестьянский, где один из собственников проживает в г. Ростове-на-Дону. На его поиски мобилизовались и соседи, и управляющая организация, так как по действующему законодательству в жильё собственника при его отсутствии можно попасть только по решению суда. Жильца нашли, потом ещё неделю ждали, опять же всё это время оставаясь без газоснабжения.
А ещё позже прокуратура выяснила, что в этом доме о будущем отключении газа жильцов вообще не предупреждали, как положено (а положено дважды и письменно).
Меньше всего повезло жильцам дома № 16 по ул. Бурейской, где газовики, не дождавшись документов об устранении нарушений требований мер безопасности, 10 сентября 2025 г. приостановили подачу голубого топлива. Для этого просто удалили часть газовой трубы в подъездном стояке. «Отрезали по-живому», возмущались жильцы. И если в доме № 20 по ул. Рионской провинившиеся жильцы оперативно устранили нарушения и им восстановили газоснабжение дома, то на Бурейской до сих пор живут без куска трубы и без газа. При этом жильцы утверждают, что ни управляющая компания, ни газовики их также официально не уведомляли о возможном отключении.
Когда газовики не могут и жильцы не хотят.
Пострадали и те дома, где управляют домом сами жильцы. Как правило, это двухэтажки, которые ни одна УК брать на обслуживание не желает. При непосредственном способе управления домом жильцы сами должны делать всё, в том числе проверять дымоходы, заключать договоры на техобслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) со специализированными организациями.
И вот именно это привело к отключению газа. Как показывает практика, никто из жильцов-собственников договоры с обслуживающими организациями подписывать не хочет, не желая брать на себя ответственность. А раз договор подписывать не с кем, газовики отключают подачу ресурса. Вот так и оказались без газоснабжения несколько многоэтажек в пос. ГЭС Волгограда.
Таких домов в Волгограде ещё немало, и потому отключения из-за отсутствия документов на ТО ВДГО могут происходить в дальнейшем. И что делать? Проблема оказалась столь злободневной, что к её рассмотрению был вынужден подключиться волгоградский Уполномоченный по правам человека В. А. Ростовщиков. Он инициировал проведение рабочей встречи, где вопрос совместно рассмотрели представители местной власти, надзорных и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов.
«Сложившаяся ситуация затрагивает не столько благоприятные условия, сколько безопасность проживания, и это главное, — отмечает пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев. — За последний месяц в адрес волгоградского Уполномоченного поступило около 10 жалоб от жителей многоквартирных домов по проблемам отключения газоснабжения. Выяснилось, что основными причинами этого являются отсутствие заключённых договоров о ТО ВДГО, нарушения в эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов, а также невозможность доступа в жильё для проведения проверки газового оборудования».
Выход всё же был найден: после обсуждения проблемы и взаимных действий Уполномоченного, Госжилинспекции, УК, самих жильцов, местных властей в ряд домов Тракторозаводского и Дзержинского районов газ вернули. Но что будет с другими домами — пока не ясно.
В аппарате Уполномоченного считают: необходима более слаженная работа районных администраций с управляющими организациями и жителями многоэтажек. Люди должны понимать, что если нормы закона игнорировать, то есть риск вообще остаться без газа. А могут быть последствия и более печальные…