Газ не для нас? Волгоградцев отключают от голубого топлива целыми улицами

Меньше всего повезло жильцам дома № 16 по ул. Бурейской, где газовики, не дождавшись документов об устранении нарушений требований мер безопасности, 10 сентября 2025 г. приостановили подачу голубого топлива. Для этого просто удалили часть газовой трубы в подъездном стояке. «Отрезали по-живому», возмущались жильцы. И если в доме № 20 по ул. Рионской провинившиеся жильцы оперативно устранили нарушения и им восстановили газоснабжение дома, то на Бурейской до сих пор живут без куска трубы и без газа. При этом жильцы утверждают, что ни управляющая компания, ни газовики их также официально не уведомляли о возможном отключении.