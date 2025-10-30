Военные выселяют базу отдыха с Русского острова

Как рассказали в суде, истцом выступает ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России, а ответчиком компания «Шурави». Из материалов дела следует, что в ходе проверки, проведенной военной прокуратурой Тихоокеанского флота, установлено, что общество использует участок в районе бухты Новый Джигит для размещения базы отдыха. На территории размещены металлические и деревянные строения, навес и автомобильный кунг.
По данным истца, решения уполномоченных органов о передаче этого участка в собственность или аренду ООО «Шурави» не принималось. Волеизъявление собственника, Российской Федерации, на выбытие земель Владивостокского лесничества Минобороны России отсутствует.
Факт самовольного занятия участка, по мнению истца, подтверждается вступившим в законную силу постановлением о назначении административного наказания по статье 7.1 КоАП РФ. Несмотря на это, повторная проверка военной прокуратуры ТОФ показала, что ответчик продолжает использовать землю без разрешительных документов.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, ФГКУ обратилось в суд с иском об истребовании участка. Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября 2025 года.