Военные выселяют базу отдыха с Русского острова

Как рассказали в суде, истцом выступает ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России, а ответчиком компания «Шурави». Из материалов дела следует, что в ходе проверки, проведенной военной прокуратурой Тихоокеанского флота, установлено, что общество использует участок в районе бухты Новый Джигит для размещения базы отдыха. На территории размещены металлические и деревянные строения, навес и автомобильный кунг.