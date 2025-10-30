Ричмонд
В Ачинске начали реконструкцию исторического особняка, где откроют новый ЗАГСа

В Ачинске началась реконструкция объекта культурного наследия «Дом жилой с магазином» на улице Ленина, 23. После завершения в историческом особняке разместится ЗАГС, сообщает министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько.

Источник: Соцсети

Здание было построено в начале XX века по проекту младшего архитектора Енисейского губернского строительного управления Соколовского и является образцом «архитектурной эклектики в кирпичном стиле».

Изначально в доме проживала семья купца 2-й гильдии Константина Романовского: на втором этаже располагались жилые помещения, на первом — торговые. С 2000-х годов здание не использовалось и постепенно разрушалось.

Проект реставрации предусматривает максимальное сохранение исторической планировки. На первом этаже оборудуют зону ожидания для гостей и помещения для персонала, на втором — торжественные залы для церемоний, комнаты для невесты и гостей.

После реконструкции территорию вокруг здания тоже облагородят.