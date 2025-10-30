В Ачинске начали реконструкцию исторического особняка, где откроют новый ЗАГСа

Здание было построено в начале XX века по проекту младшего архитектора Енисейского губернского строительного управления Соколовского и является образцом «архитектурной эклектики в кирпичном стиле».
Изначально в доме проживала семья купца 2-й гильдии Константина Романовского: на втором этаже располагались жилые помещения, на первом — торговые. С 2000-х годов здание не использовалось и постепенно разрушалось.
Проект реставрации предусматривает максимальное сохранение исторической планировки. На первом этаже оборудуют зону ожидания для гостей и помещения для персонала, на втором — торжественные залы для церемоний, комнаты для невесты и гостей.
После реконструкции территорию вокруг здания тоже облагородят.